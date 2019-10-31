Росія готова відновити транзит газу, якщо Україна відмовиться стягнути з "Газпрому" $10 млрд, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Росія готова до відновлення транзиту газу через Україну за умови відмови української влади від стягнення з компанії "Газпром" (Росія) 10 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кремля, передають Українські Новини.

"Питання виключно у сфері спорів арбітражного характеру, на наш погляд, абсолютно абсурдних, коли, наприклад, там сім мільярдів доларів намагаються пред'явити через українські суди "Газпрому" до виплати за те, що він займає монопольне місце на транзитному ринку України. Хоча "Газпром" нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Це просто абсурд. Те ж саме і в Стокгольмі відбувається", - сказано в повідомленні з посиланням на Путіна.

Повідомляється, що Путін виступає за обнуління всіх вимог з обох сторін, після чого Росія почне конструктивну роботу з прокачування газу через Україну і постачання газу в Україну, причому зі значним зниженням ціни на відміну від тієї, за якою споживачі російського газу отримують в Україні цей газ сьогодні.

Як повідомляли Українські Новини, Путін заявив про готовність знизити ціни на газ для України.

А "Нафтогаз" впевнений у перемозі над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.