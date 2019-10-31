Депутат "Слуги народа" признался в Раде, что был свидетелем коррупции Дубневича

Депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец рассказал, что был свидетелем коррупционных действий депутата Ярослава Дубневича. Об этом он сказал с трибуны парламента, передает "Украинская правда".

"Я Андрей Мотовиловец партия "Слуга народа" и я есть свидетелем политической коррупции господина Дубневича. Во время работы в министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт "Львов". Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс", - сказал депутат.

Нардеп призвал поддержать все три представления на Дубневича - на привлечение к ответственности, задержание и разрешение на арест.



Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

Также НАБУ и САП просят суд арестовать Дубневича с альтернативой залога 93 млн гривен.



Кроме того, Дубневичу вручили подозрение в причастности к завладению 93 млн гривен госсредств.