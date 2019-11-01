Магнитные бури в ноябре: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

После неспокойного по силе проявления солнечной активности октября, в последний месяц осени украинцев ждет несколько магнитных бурь - как слабых, так и довольно мощных.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Начало месяца будет спокойным - магнит бурь не планируется. Уже 10-11 числа не Землю обрущится небольшие геомагнитные колебания. А вот сильные бури ожидаются во второй половине ноября.

10, 11, 23 ноября - слабые магнитные бури.

22 ноября - средняя магнитная буря.

17, 20, 21 ноября - сильные магнитные бури.

Как пережить неблагоприятные дни:

Магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей.

В период магнитных бурь врачи также советуют меньше использовать телефон и меньше времени проводить за компьютером.

Гипертоникам советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же советуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

Также в эти дни у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышение тревожности. Для снижения влияния магнитных бурь, нужно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. В то же время, полезно и благотворно для организма заняться медитацией, йогой, аутотренингами и просто послушать рассоабляющую музыку.

Как сообщали Українські Новини, Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие. Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами. Также народный синоптик дал прогноз на всю зиму с морозами до -20 и большими снегопадами.