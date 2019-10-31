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31 октября 2019, четверг, 08:16 1288
Верховная Рада и партии 2019-10-31T08:17:28+02:00
Українські Новини
Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности Дубневича

Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности Дубневича

Ярослав Дубневич, Снятие депутатской неприкосновенности, Рада 9 созыва
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее").

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Вопрос привлечения к уголовной ответственности депутата указан первым, после чего Рада рассмотрит 3 проекта постановления об отмене принятия во 2-м чтении законопроекта №1008 о судебной реформе.

В 1-м чтении указаны законопроекты №2110 о публичных электронных реестрах, №2168 о формировании госполитики в сфере труда, №1209 и №1210 об администрировании налогов, №2179 о противодействии отмыванию отходов, №2189 о формировании теробщин в Крыму, №2164 и №2165 касательно досудебного расследования и №2042 о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.

Рада рассмотрит вопрос увольнение членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и создания временной следственной комиссии по расследованию взрывов на военных арсеналах.

Во 2-м чтении парламент рассмотрит №1031 об уголовной ответственности за незаконное обогащение, №1041 о внедрении среднесрочного планирования постройки дорог, №2283 о выделении дополнительных 1,4 млрд гривен на зарплаты военным и 1 млрд гривен – шахтерам, №2239-1 об анбандлинге, №1152-1 о наказании за связанные с фальсификацией лекарств преступления, №2161 о полномочиях Госпогранслужбы, №0942 о развитии малого и среднего бизнеса, №0945 об отмене лицензирование импорта, экспорта спирта этилового ректифицированного виноградного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий и №0953 о гармонизации с ЕС норм сравнительной рекламы.

Как сообщали Українськi Новини, 29 октября у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен. 


Также генпрокурор Рябошапка просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата парламента Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

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