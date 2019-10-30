Долг населения за газ и воду уменьшился: сколько должны украинцы

В сентябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,6%, или на 774,9 млн гривен, до 46 527 млн гривен по сравнению с августом, за который долг украинцев за коммуналку также сократился.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 октября 2019 года увеличился на 53,3 млн гривен до 4 910,7 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 396,3 млн гривен до 14 378,8 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 504,4 млн гривен до 22 297,9 млн гривен.

В сентябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 466,530 млн гривен), Харьковской (2 638,569 млн гривен) и Днепропетровской (2 244,408 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 300,328 млн гривен), Днепропетровской (2 217,849 млн гривен) и Одесской (2 505,995 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в сентябре зафиксирована в Киеве (940,446 млн гривен), Днепропетровской (1 000,102 млн гривен) и Донецкой (395,776 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, задолженность населения за коммуналку сократилась.

Тем временем на коммуналке можно сэкономить - Киевводоканал рассказал, как не переплачивать за воду.