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30 октября 2019, среда, 14:33 65
Медицина 2019-10-30T15:06:49+02:00
Українські Новини
Супрун 2 года не давала Киеву сыворотку от дифтерии

Супрун 2 года не давала Киеву сыворотку от дифтерии

Минздрав, Дифтерия, сыворотка, вспышка дифтерии
Лекарства Фото: pixabay.com
Лекарства Фото: pixabay.com

В 2018-19 годах Министерство здравоохранения не распределяло Киеву сыворотку от дифтерии, которой осталось всего 5 доз. Данную информацию Українським Новинам сообщили в департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

"Закупка сыворотки - компетенция Минздрава. По закупкам ни в 2018, ни в этом году они нам не распределяли. Было распределение 8 флаконов в качестве гуманитарной помощи. Использовано 3 флакона. Больных с подозрением на дифтерию всего госпитализировано три (ребёнок, женщина и мужчина). У ребёнка и мужчины бактериологический анализ выявил нетоксигенный штам. У женщины при полной клинической картине дифтерии анализ диагноз не подтвердил (результаты были готовы вчера). Все трое чувствуют себя удовлетворительно. Но будут оставаться в стационарах до окончания антибактериальной терапии", - сообщил представитель департамента.

При этом вакцин для прививок от дифтерии в наличии имеется в достаточном количестве.

"По состоянию на пятницу для взрослых 120 тысяч доз - это примерно на год, и при том, что по мере необходимости запасы динамично пополняются. Для детей тоже абсолютно достаточно", - отметил он.

Последние 2 года МОЗ возглавляла скандальная гражданка США Уляна Супрун.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине возможна эпидемия дифтерии, всего половина украинцев сделали прививки.

В Минздраве отметили, что единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

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