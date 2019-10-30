подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 11:49 810
Общество 2019-10-30T12:01:53+02:00
Українські Новини
В Киеве на Бориспольском шоссе и в 6 районах могут ограничить движение

В Киеве на Бориспольском шоссе и в 6 районах могут ограничить движение

Нато, Йенс Столтенберг, Перекрытие дорог, Ограничение движения

Управление государственной охраны предупреждает, что 30-31 октября в связи с визитом генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга в Украину в Киеве может быть ограничено движения транспорта по Бориспольскому шоссе и на отдельных участках улиц 6 районов.

Об этом говорится в сообщении Управления госохраны в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"30-31 октября в связи с визитом в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве и Одессе. Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - сказано в нем.

Управление госохраны совместно с другими правоохранительными органами будут сопровождать и обеспечивать безопасность делегации Столтенберга.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября, столичная подземка может изменить работу из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Больше новостей о: Нато Йенс Столтенберг Перекрытие дорог Ограничение движения

Архив
Новости
Повторная продажа "Укртелекома" приведет к серьезным убыткам, - Кущ 12:15
Доллар обвалился в последние дни октября 12:08
Депутат Яременко признал, что заказывал проституток в Раде, но назвал это "сфабрикованной провокацией" 12:05
Зеленский назвал четыре составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма 11:58
В Киеве на Бориспольском шоссе и в 6 районах могут ограничить движение 11:49
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok