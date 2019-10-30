В Киеве на Бориспольском шоссе и в 6 районах могут ограничить движение

Управление государственной охраны предупреждает, что 30-31 октября в связи с визитом генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга в Украину в Киеве может быть ограничено движения транспорта по Бориспольскому шоссе и на отдельных участках улиц 6 районов.

Об этом говорится в сообщении Управления госохраны в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"30-31 октября в связи с визитом в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве и Одессе. Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - сказано в нем.

Управление госохраны совместно с другими правоохранительными органами будут сопровождать и обеспечивать безопасность делегации Столтенберга.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября, столичная подземка может изменить работу из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).