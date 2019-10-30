Свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі

Деякі ключові слова і вирази, в опублікованому Білим домом розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським були пропущені. Про це розповів трьом комітетам нижньої палати Конгресу США співробітник Ради національної безпеки (РНБ) адміністрації президента США і головний експерт Білого дому з питань України Олександр Віндман, повідомляє The New York Times.

Віндман в закритому режимі відповідав на питання членів комітету у закордонних справах, спецкомітету з розвідки та комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників протягом 11 годин. Співробітник РНБ і кадровий військовий розповів, що приховують значки в стенограмі, покликані позначати недоговорені лідерами двох країн фрази.

Наприклад, він заявив, що з стенограми пропало згадка Зеленським назви газової компанії Burisma, до правління якої в 2014 році увійшов син колишнього віце-президента США Хантер Байден. У документі опущені неодноразові згадки Трампом запису виступу, в якому Джозеф Байден рекомендував звільнити Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України.

Співробітник РНБ показав, що йому було доручено внести уточнення в друковану копію аудіозапису розмови лідерів двох країн. Віндман передав виконану роботу своєму безпосередньому начальникові. У стенограмі, опублікованій пізніше Білим домом, частина поправок були збережені, а частина не були враховані.

Видання нагадує про те, що американська сторона відтворювала розмова Трампа і Зеленського за записами стенографістів, що були зроблені на слух, і за допомогою програмного забезпечення, призначеного для розпізнавання голосу індивіда. Ця програма часто не фіксує імена та технічні терміни.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.