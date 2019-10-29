подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Украине на законодательном уровне хотят определить понятие "язык вражды"
29 октября 2019, вторник, 21:05 1064
Политика 2019-10-29T21:12:31+02:00
Українські Новини
В Украине на законодательном уровне хотят определить понятие "язык вражды"

В Украине на законодательном уровне хотят определить понятие "язык вражды"

Верховная Рада, Законопроект, Язык вражды, София Федина, Гуманитарный комитет

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики намерен обозначить и закрепить в законопроекте об аудиовизуальных услугах понятие "язык вражды" в средствах массовой информации (СМИ) и, в частности, в высказываниях депутатов парламента.

Об этом на заседании комитета сообщил председатель комитета, депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Ткаченко, передают Українські Новини.

"Мы стали свидетелями того, что один из членов нашего комитета (депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" София Федына) использовал, так сказать, язык ненависти в отношении высших должностных лиц государства. Очевидно, мы используем эту историю, чтоб в законе об аудиовизуальных услугах растолковать в дальнейшем, что означает использование языка ненависти как в СМИ, так и деятелями, которые выполняют государственные полномочия, в том числе народными депутатами", - отметил Ткаченко.

По словам председателя комитета, такие высказывания не соответствуют личности депутатов, в частности, членов гуманитарного комитета.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Владимиру Зеленскому.

Депутат Рады София Федина ("Евросолидарность") прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен". Также в "Евросолидарности" прокомментировали высказывания Федины.

Больше новостей о: Верховная Рада Законопроект Язык вражды София Федина Гуманитарный комитет

Архив
Новости
Зеленский одобрил космическую деятельность субъектами всех форм собственности 22:19
Съезд судей избрал новую судью КС 21:54
Радиационная авария. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
В Киеве ликвидировали радиационную авария в геофизической обсерватории 21:51
"Нефтегаз" готовит новый иск против "Газпрома" 21:30
Протесты против разведения войск на Донбассе
Сотни людей протестуют под Офисом Президента против разведения войск на Донбассе 21:20
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Ожидать ли инфляции: финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен 08:24
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok