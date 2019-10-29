В Украине на законодательном уровне хотят определить понятие "язык вражды"

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики намерен обозначить и закрепить в законопроекте об аудиовизуальных услугах понятие "язык вражды" в средствах массовой информации (СМИ) и, в частности, в высказываниях депутатов парламента.

Об этом на заседании комитета сообщил председатель комитета, депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Ткаченко, передают Українські Новини.

"Мы стали свидетелями того, что один из членов нашего комитета (депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" София Федына) использовал, так сказать, язык ненависти в отношении высших должностных лиц государства. Очевидно, мы используем эту историю, чтоб в законе об аудиовизуальных услугах растолковать в дальнейшем, что означает использование языка ненависти как в СМИ, так и деятелями, которые выполняют государственные полномочия, в том числе народными депутатами", - отметил Ткаченко.

По словам председателя комитета, такие высказывания не соответствуют личности депутатов, в частности, членов гуманитарного комитета.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Владимиру Зеленскому.

Депутат Рады София Федина ("Евросолидарность") прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен". Также в "Евросолидарности" прокомментировали высказывания Федины.