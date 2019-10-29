В Україні на законодавчому рівні хочуть визначити поняття "мова ворожнечі"

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики має намір визначити перспективи й закріпити в законопроєкті про аудіовізуальні послуги поняття "мова ворожнечі" в засобах масової інформації (ЗМІ) та, зокрема, у висловлюваннях депутатів парламенту.

Про це на засіданні комітету повідомив голова комітету, депутат від фракції партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко, передають Українські Новини.

"Ми стали свідками того, що один із членів нашого комітету (депутатка Ради від фракції "Європейська солідарність" Софія Федина) використовував, так би мовити, мову ненависті по відношенню до вищих посадових осіб держави. Очевидно, ми використовуємо цю історію, щоб у законі про аудіовізуальні послуги розтлумачити надалі, що означає використання мови ненависті як у ЗМІ, так і діячами, які виконують державні повноваження, в тому числі народними депутатами", - зазначив Ткаченко.

Зі слів голови комітету, такі висловлювання не відповідають статусу депутатів, зокрема, членів гуманітарного комітету.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" вийшла всією фракцією до трибуни Ради вимагати покарання для депутата Федини за погрози Володимиру Зеленському.

Депутат Ради Софія Федіна ("Євросолідарність") прокоментувала скандальну відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний". Також в "Євросолідарності" прокоментували висловлювання Федини.