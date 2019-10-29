підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • В Україні на законодавчому рівні хочуть визначити поняття "мова ворожнечі"
29 жовтня 2019, вівторок, 21:05 22
Політика 2019-10-29T23:30:01+02:00
Українські Новини
В Україні на законодавчому рівні хочуть визначити поняття "мова ворожнечі"

В Україні на законодавчому рівні хочуть визначити поняття "мова ворожнечі"

Верховна Рада, Мова ворожнечі, Софія Федина, гуманітарний комітет

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики має намір визначити перспективи й закріпити в законопроєкті про аудіовізуальні послуги поняття "мова ворожнечі" в засобах масової інформації (ЗМІ) та, зокрема, у висловлюваннях депутатів парламенту.

Про це на засіданні комітету повідомив голова комітету, депутат від фракції партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко, передають Українські Новини.

"Ми стали свідками того, що один із членів нашого комітету (депутатка Ради від фракції "Європейська солідарність" Софія Федина) використовував, так би мовити, мову ненависті по відношенню до вищих посадових осіб держави. Очевидно, ми використовуємо цю історію, щоб у законі про аудіовізуальні послуги розтлумачити надалі, що означає використання мови ненависті як у ЗМІ, так і діячами, які виконують державні повноваження, в тому числі народними депутатами", - зазначив Ткаченко.

Зі слів голови комітету, такі висловлювання не відповідають статусу депутатів, зокрема, членів гуманітарного комітету.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" вийшла всією фракцією до трибуни Ради вимагати покарання для депутата Федини за погрози Володимиру Зеленському.

Депутат Ради Софія Федіна ("Євросолідарність") прокоментувала скандальну відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний". Також в "Євросолідарності" прокоментували висловлювання Федини.

Більше новин про: Верховна Рада Мова ворожнечі Софія Федина гуманітарний комітет

Архів
Новини
Вирощував зернові у "Коломойському" районі, - депутат "Слуги народу" зганьбився у Раді 23:10
Зеленський схвалив космічну діяльність суб'єктами всіх форм власності 22:19
З'їзд суддів обрав нову суддю КС 21:54
Радіаційна аварія. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
У Києві сталася радіаційна аварія в лабораторії геофізичної обсерваторії 21:50
"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому" 21:30
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok