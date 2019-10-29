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29 октября 2019, вторник, 15:31 74
Президент 2019-10-29T15:31:50+02:00
Українські Новини
Разведение войск: Зеленский в Мариуполе заявил, что это прекрасно

Разведение войск: Зеленский в Мариуполе заявил, что это прекрасно

золотое, Владимир Зеленский, Разведение войск

Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области. Это произошло в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе. Об этом сообщают "Новости Донбасса".


Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", — отреагировал Зеленский.

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", — добавил он. Зеленский пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.

Как сообщали Українські Новини, в Золотом началось разведение войск.

1 октября Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).

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