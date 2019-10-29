Разведение войск: Зеленский в Мариуполе заявил, что это прекрасно

Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области. Это произошло в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе. Об этом сообщают "Новости Донбасса".



Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", — отреагировал Зеленский.



"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", — добавил он. Зеленский пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.

Зеленский – о разведении в Золотом pic.twitter.com/X1dGsT2cOk — Новости Донбасса (@novostidnua) October 29, 2019

Как сообщали Українські Новини, в Золотом началось разведение войск.

1 октября Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).