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  • Богдан заявил, что миролюбивая позиция Украины рассчитана на граждан России
29 октября 2019, вторник, 14:35 50
Политика 2019-10-29T14:35:25+02:00
Українські Новини
Богдан заявил, что миролюбивая позиция Украины рассчитана на граждан России

Богдан заявил, что миролюбивая позиция Украины рассчитана на граждан России

российская агрессия, война на Донбассе, Андрей Богдан
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан говорит, что позиция Украины относительно ситуации в Донбассе рассчитана не только на международную среду, но и на граждан России, а Кремлю теперь нужно отвечать. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Богдан не считает, что Украина в чем-то уступила или потеряла какие-то международные позиции:

"Нет, совершенно не кажется. Мы можем говорить, опять же, до бесконечности. Но результат, и этот результат поддерживает львиная доля граждан Украины".

По словам руководителя ОПГ, Украина "абсолютно ничего не потеряла, проведя обмен пленными, только показала адекватность руководства".

"Мы объединили Украину вокруг этой идеи и все-таки освободили наших граждан. И это очень важно, чтобы наши воины видели, что их там не бросают в плену, если что-то случается, а государство будет до последнего сражаться, чтобы их освободить. Это сильный месседж", - считает Богдан.

По его мнению, с "формулой Штайнмайера" есть движение к миру, которое власть демонстрирует публично: и для Украины, и для внешнего мира.

"И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", - пояснил руководитель ОПУ.

Богдан считает: чтобы изменить ситуацию, нужно переключаться на ментальность россиян.

"Они через свои средства массовой информации накручены очень враждебно по отношению к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно?", - говорит он.

Напомним, что Богдан также заявил о том, что протесты против Зеленского связаны с Порошенко, который хочет их возглавить.

А почти половина украинцев не поддерживают протесты против "формулы Штайнмайера".

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