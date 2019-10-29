"Укрзалізниця" почне процедуру IPO

Міністерство інфраструктури, акціонерне товариство "Укрзалізниця" і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписали угоду про початок процедури первинного розміщення акцій (IPO) компанії. Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Сьогодні ми відкрили нову сторінку в історії "Укрзалізниці". Мінінфраструктури, ЄБРР і "Укрзалізниця" підписали угоду про початок процедури IPO компанії", - написав він. Кравцов зазначив, що завдяки IPO компанія має намір залучити кілька млрд доларів протягом наступних 2-3 років. "Старт IPO для нас - це визнання результатів роботи. Це не тільки про приватизацію, про підвищення ефективності, поліпшення роботи компанії, підвищення рівня прозорості, викорінення корупції", - підкреслив він. Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" має намір скоротити 120 тисяч осіб без відома Зеленського. Також "Укрзалізниця" передумала купувати рушники та вишиванки.