"Укрзалізниця" почне процедуру IPO

Міністерство інфраструктури, акціонерне товариство "Укрзалізниця" і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписали угоду про початок процедури первинного розміщення акцій (IPO) компанії.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми відкрили нову сторінку в історії "Укрзалізниці". Мінінфраструктури, ЄБРР і "Укрзалізниця" підписали угоду про початок процедури IPO компанії", - написав він.

Кравцов зазначив, що завдяки IPO компанія має намір залучити кілька млрд доларів протягом наступних 2-3 років.

"Старт IPO для нас - це визнання результатів роботи. Це не тільки про приватизацію, про підвищення ефективності, поліпшення роботи компанії, підвищення рівня прозорості, викорінення корупції", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" має намір скоротити 120 тисяч осіб без відома Зеленського.

Також "Укрзалізниця" передумала купувати рушники та вишиванки.