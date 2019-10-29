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29 октября 2019, вторник, 12:42 1138
Америка 2019-10-29T12:42:55+02:00
Українські Новини
Байдену отказали в церковном причастии в католическом храме

Байдену отказали в церковном причастии в католическом храме

США, Джо Байден, Причастие, Католическая церковь

Бывшему вице-президенту США и действующему кандидату в президенты Джозефу Байдену отказали в причастии в католической церкви Святого Антония в Южной Каролине из-за того, что  политик поддерживает процедуру абортов. Об этом сообщает The South Carolina Morning News.

По словам священника церкви Роберта Э. Мори, если человек поддерживает вещи, противоречащие основам христианского учения, среди которых аборт, он не может причащаться.

"К сожалению, в прошлое воскресенье мне пришлось отказать в причастии бывшему вице-президенту Джо Байдену", – сказал Мори.

Администрация Байдена не подтвердила информацию о присутствии политика в церкви.

При этом его помощники отметили, что если Байден и посещал церковь, то делал это из личных побуждений.

Ранее была опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена.

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что родные его отца были использованы "людьми, лишенными нравственного чувства", для дискредитации Байдена старшего как политика. Так Хантер Байден прокомментировал скандал, связанный с компанией Burisma, которая похвасталась новой скважиной с доходом $30 тыс. в сутки.

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