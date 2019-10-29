Митниця Нефьодова не виконала план по доходах бюджету на 12%

У вересні поточного року надходження митних платежів до державного бюджету виконано на 87,4%.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Державної фіскальної служби.

Зазначається, що в липні 2019 року до держбюджету перераховано митних платежів на загальну суму 33,8 млрд гривень, що становить 100,4% від планових показників, перевиконання становить 0,1 млн гривень.

У серпні до держбюджету перераховано митних платежів на загальну суму 28,6 млрд гривень, що становить 81,2% від планових показників, невиконання становить 6,6 млрд гривень.

У вересні 2019 держбюджету перераховано митних платежів на загальну суму 31,0 млрд гривень, що становить 87,4% від планових показників, невиконання становить 4,5 млрд гривень.

При цьому наголошується, що основними факторами, які вплинули на надходження митних платежів, є: зміцнення курсу гривні; обмежувальні заходи в торгівлі між Україною та Російською Федерацією; запровадження із січня поточного року звільнення від оподаткування ПДВ імпорту сонячних панелей, вітроенергетичних установок і трансформаторів; зменшення із січня 2016 року протягом 10 років до нульового рівня ставок ввізного (вивізного) мита на товари походженням із ЄС у рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, на початку липня Кабінет Міністрів призначив головою Державної митної служби Максима Нефьодова.

Після цього Нефьодов представив на засіданні уряду стратегію розвитку Державної митної служби.

Стратегія охоплює 5 основних напрямків: побудова е-митниці, яка передбачає електронізацію всіх процесів для зменшення суб'єктивізму, полегшення роботи інспекторів та прискорення митних процедур.

Кадрова реформа, завдяки якій співробітників переведуть на термінові контракти, і буде поступове збільшення зарплат до ринкового рівня в регіоні, де базується персонал.

Плануються також інвестиції в митну інфраструктуру як за рахунок перевиконання плану надходжень, так і за рахунок використання інструментів державно-приватного партнерства.

Завдяки цьому вдасться закупити сканери, запровадити автоматичний ваговий контроль, камери з можливістю дистанційного керування, автоматичне розпізнавання номерів автомобілів.

Також передбачається інтеграція в митницю спільноти ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів призначив головою Державної Митної служби Максима Нефьодова.