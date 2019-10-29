"Маяк", манящий безумцев: в Киеве показали фильм-сенсацию Каннского фестиваля

Фильм-сенсация прошедшего Каннского фестиваля - черно-белый камерный триллер "Маяк" Роберта Эггерса показан в Киеве.

Показ осуществлен в рамках "Киевской недели критики" и при поддержке "Артхаус Трафик", передают Українські Новини.

События в фильме разворачиваются в конце ХІХ-го века. Одинокий маяк возвышается на каменистом обломке суши посреди бушующего моря, где нет ни телефонной связи, ни электричества, ни будущего, ни прошлого.

Именно сюда прибывают на вахтенную работу на 4 недели старый ворчливый смотритель маяка (Уиллем Дефо) и его молодой молчаливый помощник (Роберт Паттинсон).

Их уставшие лица словно обтесаны морской соленой водой и неспособны на широкие эмоции, движения механичны и монотонны.

Фильм "Маяк" Фото: пресс-служба "Киевской недели критики"

Актерам приходится играть фактически одними глазами - хитрый ироничный прищур Дефо против прозрачно-грустных глаз Паттинсона (в фильме старикашка даже сделает комплимент своему помощнику - "глаза красивые, как у девчонки").

И следует сказать, что актеры, большую часть 2-часового фильма зажатые в стенах хлипкой лачуги смотрителя маяка и среди камней пустынного островка, выдают перформанс невероятно высокого уровня.

Паттинсон и Дефо играют весь спектр человеческих эмоций: от любви (да-да, есть и такой момент) до ненависти, от страха до неистовства, от поклонения до презрения.

Между помощником и смотрителем маяка нет ни доверия, ни понимания, даже свои имена - Эфраим Винзлоу и Томас Вейк - напарники-оппоненты назовут другу не сразу и без особого желания.

Как окажется, не факт, что и имена-то эти будут настоящие.

Помощник безропотно выполняет всю грязную работу на острове, а старик, как модно сейчас говорить, занимается постоянным и яростным буллингом напарника.

Он беспричинно оскорбляет героя Паттинсона, кричит, раздает подзатыльники и измывается, требуя, к примеру, по 10 раз перемывать пол и таскать тяжелые бидоны с маслом по винтовой лестнице маяка.

Кроме того, вредный старикашка постоянно ворчит, громко храпит, пускает газы и справляет малую нужду прямо на глазах у своего молодого ассистента.

Очевидно, персонаж Дефо планомерно работает над тем, чтобы подавить волю молодого помощника, свести его с ума, подчинить себе.

Смотритель специально не пускает юнца в комнату, где находится маячный фонарь, в которую тот постоянно в свою очередь упорно стремится попасть. Тем самым старик до максимума возбуждает интерес своего оппонента к "божественному свету" маяка и усиливает его стремление обмануть оппонента и попасть в "святая святых".

Фильм "Маяк" Фото: пресс-служба "Киевской недели критики"

В течение 4 недель (а может и больше - время на маяке течет, как заблагорассудиться смотрителю) напарники ведут свой нехитрый быт на острове, постепенно вступая в невидимое противостояние между собой, выстраивая такие девиантные отношения, где любовь переходит в ненависть, а дружба - в смертную вражду.

Они едят, ссорятся из-за стряпни, много пьют алкоголя, танцуют (в том числе, и медленные танцы), и иногда дерутся на кулаках для разнообразия.

Молодой Винзлоу дает понять старику, что скрывает какую-то тайну, а пожилой Том убеждает его, что все его тайны и темные делишки из прошлого - это пустяк и скука.

Плюс ко всему молодому помощнику на острове постоянно надокучают чайки - еще одни важные герои фильма.

Они почему-то не взлюбили персонажа Паттинсона и норовят ущипнуть его или путаются под ногами, а старик просит помощника не обижать этих птиц, ведь, по легенде, это - души погибших моряков.

"- Я видел, ты вчера поругался с чайкой. Тебе не стоит этого дела", - предостерегает он юнца.

Естественно, помощник ослушается наставника, и после этой фатальной оплошности маховик конфликта раскрутиться с новой силой и не снизит оборотов аж до довольно предсказуемой, но от этого не менее эпичной развязки в конце.

Фильм "Маяк" Фото: пресс-служба "Киевской недели критики"

Черно-белый, снятый на 35-мм пленку, "Маяк"- это фильм тактильный, фильм, построенный на ощущениях. Постоянный вой сирены маяка и шум волн планомерно сводят с ума не только обитателей острова, но и зрителей в зале.

Это кино воспринимаешь не только глазами, но всеми органами чувств: вот ощущаешь порыв свирепого морского ветра, который бьется в окна, а тут замечаешь, как кашлатятся грубые свитера на героях, как остро воняет гнилью в их холостяцкой лачуге, затопленной после шторма...

"Маяк" - фильм про мужчин на грани нервного срыва, фильм о подступающем безумии, которое незаметно смешивает фантазии с явью, а боль - с наслаждением. Фильм про грехи прошлого, которые, как и фантомы настоящего, будут преследовать тебя даже, если ты спрячешься от них на безлюдном острове посреди океана.

Но кто может вовремя предупредить тебя о безумии, если ко всем окружающим потеряно доверие?

Несчастные одинокие мужчины на этом Богом и людьми забитом острове - это не добытчики и не самцы. Это загнанные звери, которые когтями вгрызаются в шею противнику не в борьбе за лучший кусок мяса или за красивую самку, а за то единственное, что у них еще осталось - за собственное человеческое достоинство.

Натуралистичность ряда сцен в фильме, исследующем темную глубину мужской природы, может поначалу шокировать неподготовленного зрителя, но в то же время режиссер явно не работает на шок-контент и в наиболее драматические моменты предусмотрительно отводит камеру, давая работу зрительской фантазии.

"Маяк" абсолютно заслуженно стал сенсацией этого года в Каннах и наконец-то добрался до Украины, чтоб и украинский зритель мог заглянуть в темную пропасть человеческой души, куда, как оказалось, не пробивается даже холодный свет маяка.

Как сообщали Українські Новини, ранее фестиваль "Киевская недели критики" огласил международную и украинскую программы, а также вручил национальную премию "Киноколо".

Лучшим украинским фильмом стала драма "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.