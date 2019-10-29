"Маяк", що вабить безумців: у Києві показали фільм-сенсацію Каннського фестивалю

Фільм-сенсація минулого Каннського фестивалю - чорно-білий камерний трилер "Маяк" Роберта Еггерса показано в Кієві.

Показ здійснений в рамках "Київського тижня критики" та за підтримки "Артхаус Трафік", передають Українські Новини.

Події у фільмі розгортаються в кінці ХІХ-го століття. Самотній маяк височиє на кам'янистому уламку суші посеред бурхливого моря, де немає ні телефонного зв'язку, ні електрики, ні майбутнього, ні минулого.

Саме сюди прибувають на вахтенную роботу на 4 тижні старий буркотливий доглядач маяка (Віллем Дефо) і його молодий мовчазний помічник (Роберт Паттінсон).

Їх втомлені обличчя немов обтесані морської солоною водою і нездатні на широкі емоції, руху механічний і монотонні.

Фильм "Маяк" Фото: пресс-служба "Киевской недели критики"

Акторам доводиться грати фактично одними очима - хитрий іронічний прищур Дефо проти прозоро-сумних очей Паттінсона (у фільмі дідуган навіть зробить комплімент своєму помічникові - "очі красиві, як у дівчини").

І слід сказати, що актори, більшу частину 2-годинного фільму затиснуті у стінах хиткої халупи доглядача маяка і серед каменів пустельного острівця, видають перформанс неймовірно високого рівня.

Паттінсон і Дефо грають весь спектр людських емоцій: від любові (так-так, є і такий момент) до ненависті, від страху до безумства, від поклоніння до презирства.

Між помічником і доглядачем маяка немає ні довіри, ні розуміння, навіть свої імена - Ефраїм Вінзлоу і Томас Вейк - напарники-опоненти назвуть одному не відразу і без особливого бажання.

Як виявиться, не факт, що і імена ці будуть справжні.

Помічник покірно виконує всю брудну роботу на острові, а старий, як модно зараз говорити, займається постійним і лютим буллінгом напарника.

Він безпричинно ображає героя Паттінсона, кричить, роздає потиличники і знущається, вимагаючи, наприклад, по 10 раз перемивати підлогу і тягати важкі бідони з маслом по гвинтових сходах маяка.

Крім того, шкідливий дідуган постійно бурчить, голосно хропе, пускає гази і справляє малу потребу просто на очах у свого молодого асистента.

Вочевидь, персонаж Дефо планомірно працює над тем, щоб придушити волю молодого помічника, звести його з глузду, підпорядкувати собі.

Доглядача спеціально не пускає молодика в кімнату, де знаходиться маяковий ліхтар, в яку той постійно в свою чергу вперто прагне потрапити.

Тим самим старий до максимуму збуджує інтерес свого опонента до "божественного світла" маяка і підсилює його прагнення обдурити опонента і потрапити в "святая святих".

Фильм "Маяк" Фото: пресс-служба "Киевской недели критики"

Напротязі4 тижнів (а може і більше - час на маяку тече, як заманеться доглядачеві) напарники ведуть свій нехитрий побут на острові, поступово вступаючи в невидиме протистояння між собою, будуючи такі девіантні відносини, де любов переходить в ненависть, а дружба - в смертну вражду.

Вони їдять, сваряться через страви, багато п'ють алкоголю, танцюють (в тому числі, і повільні танці), і іноді б'ються на кулаках для різноманіття.

Молодой Вінзлоу дає зрозуміти старому, що приховує якусь таємницю, а сивочолий Том переконує його, що всі його таємниці і темні справи з минулого - це дрібниця і нудьга.

Плюс до всього молодому помічникові на острові постійно набридають чайки - ще одні важливі герої фільму.

Вони чомусь не полюбили персонажа Паттінсона і норовлять вщипнути його або плутаються під ногами, а старий просить помічника не ображати цих птахів, адже, за легендою, це - душі загиблих моряків.

"- Я бачив, ти вчора сварився з чайкою. Тобі не варто цього робити", - застерігає він юнака.

Звісно, помічник не послухається наставника, і після цієї фатальної помилки маховик конфлікту розкрутитися з новою силою і не знизить обертів аж до досить передбачуваної, але від цього не менш епічної розв'язки в кінці.

Фильм "Маяк" Фото: пресс-служба "Киевской недели критики"

Чорно-білий, знятий на 35-мм плівку, "Маяк" - це фільм тактильний, фільм, побудований на відчуттях.

Постійне виття сирени маяка і шум хвиль планомірно зводять з розуму не тільки мешканців острова, а й глядачів в залі.

Це кіно сприймаєш не тільки очима, але всіма органами почуттів: ось відчуваєш порив зухвалого морського вітру, який б'ється в вікна, а тут помічаєш, як кашлатяться грубі светри на героях, як гостро смердить гниллю в їх холостяцькій халупі, затопленій після шторму.

"Маяк" - фільм про чоловіків на межі нервового зриву, фільм про підступаюче божевілля, яке непомітно змішує фантазії з дійсністю, а біль - з насолодою.

Фільм про гріхи минулого, які, як і фантоми сьогодення, будуть переслідувати тебе навіть, якщо ти сховаєшся від них на безлюдному острові посеред океану.

Але хто може вчасно попередити тебе про божевілля, якщо до всіх оточуючих вже втрачено довіру?

Нещасні самотні чоловіки на цьому Богом і людьми забутому острові - це не добувачі і не самці. Це загнані звірі, які кігтями вгризаються в шию противнику не в боротьбі за кращий шматок м'яса або за красиву самку, а за те єдине, що у них ще залишилося - за власну людську гідність.

Натуралістічність ряду сцен у фільмі, який досліджує темну глибину чоловічої природи, може спочатку шокувати непідготовленого глядача, але в той же час режисер явно не працює на шок-контент і в найбільш драматичні моменти завбачливо відводить камеру, даючи роботу глядацькій фантазії.

"Маяк" абсолютно заслужено став сенсацією цього року в Каннах і нарешті добрався до України, щоб і український глядач міг заглянути в темну прірву людської душі, куди, як виявилося, не пробивається навіть холодне світло маяка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше фестиваль "Київський тиждень критики" оголосив міжнародну і українську програми, а також вручив національну премію "Кіноколо" .

Кращим українським фільмом стала драма "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва.