Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц

В шестом апелляционном административном суде Киева, где сегодня рассматривают апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Киеве, произошла драка, передает "Insider".

На заседании 28 октября представители общественных организаций выразили недоверие составу суда. Коллегия дала им время на выражение недоверия в письменном виде.

Причиной для недоверия стали крики активистов у суда, которые, якобы, "выражали уверенность, что решение будет в их пользу". Таким образом, по мнению представителей общественных организаций, это может быть давлением на судей, а потому они не могут быть уверены в их беспристрастности.

Далее в заседании был объявлен перерыв, после чего присутствующих в помещении суда эвакуировали из-за якобы минирования, а уже 13:22 в помещении произошла драка между сторонниками и противниками переименования. Противников переименования в итоге выгнали из зала.

Депутат Киевсовета Владимир Назаренко (ВО "Свобода") рассказал, что общался с мужчинами, которые представляли противников переименования улиц. Он называет их "охранниками Елены Бережной". Именно пророссийская активистка Бережная представляет интересы организации, которая добилась отмены переименований.

По словам Назаренко, мужчины начали толкать его, после чего возникла драка.

"Одно дело, когда эти титушки просто ходят на заседания, другое - когда начинают распускать руки", - сказал Назаренко.

Пообщаться с другой стороной конфликта не удалось - они быстро покинули территорию суда.

В конце концов, коллегия судей приняла решение, что заявление об отводе будет рассматривать другой судья. Когда это будет, неизвестно.

Осотрожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщали Українські Новини, в июне окружной административный суд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

Напомним, глава Высшего антикоррупционного суда заявила, что суды находятся вне политики не стоит инициировать перезапуск судебной реформы через Верховную Раду.