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05 сентября 2019, четверг, 15:56 177
Судебная власть 2019-09-05T15:58:12+03:00
Українські Новини
Суды - вне политики, - глава Высшего антикоррупционного суда

Суды - вне политики, - глава Высшего антикоррупционного суда

Высший Антикоррупционный суд.
Высший Антикоррупционный суд.

Сегодня, 5 сентября на бриффинге заместитель главы Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук заявил, что Высший суд будет исполнять законы Украины, невзирая на политику, передают Українськi Новини.

"Суды вне политики были, есть и будут. И наш суд - так точно", - сказал на брифинге заместитель главы Высшего антикоррупционного суда.  

Он заявил, что руководство Антикоррупционного суда не намерено рассуждать об изменении законодательства в Украине, а намерено его выполнять. Крук также сказал, что судьи готовы работать круглосуточно, чтобы избежать завала дел.

 Как сообщали Українськi Новини,21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.  За принятие в целом законопроекта №8497 проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226.

8 апреля был объявлен срок назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

11 апреля в Высший Атикоррупционный суд назначили 38 судей.

22 февраля 2019 года Высший антикоррупционный суд был зарегистрирован как юридическое лицо.

В четверг, 5 сентября, Антикоррупционный суд начал работу.

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