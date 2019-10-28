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28 октября 2019, понедельник, 22:23 118
Президент 2019-10-28T22:24:46+02:00
Українські Новини
Ругались и говорили о деньгах: как прошло закрытое заседание "Слуги народа"

Ругались и говорили о деньгах: как прошло закрытое заседание "Слуги народа"

Богдан, Руслан Рябошапка, Владимир Зеленский, Партия
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Вечером в понедельник состоялось заседание фракции "Слуга народа", которое посетил Президент Украины Владимир Зеленский. О разгоревшемся скандале во время встречи сообщает "Страна".

Народный депутат Поляков поднял вопрос относительно двух депутатов, которые проходят по уголовному делу, но, не получив ответа на вопрос, резко отреагировал и начал требовать немедленно ответить по сути.

Также скандалил Дубинский, который спрашивал о привлечении к ответственности людей, которые его обвиняли в коррупции.

Поднимался вопрос по Стерненко и по тому, когда будет активизация дел против прошлой власти. Но генпрокурора Рябошапки не было, поэтому вопрос остался без ответа.

Нардеп Бужанский предложил, чтоб Рябошапка прошел полиграф по Стерненко, Зеленский сказал, что не в курсе вопроса и обязательно разберется. Напомним, что президенту вопрос по Стерненко задавали несколько раз во время пресс-марафона и он также отвечал, что не в курсе, но разберется.

Вопрос по Евгению Шевченко и по его выступлению на российском ТВ не поднимался. Не стали поднимать и тему императивного мандата.

Зеленский призывал не раскачивать лодку и попросил депутатов поделиться частью средств, которые предназначены для их округов на строительство дорог на Донбассе.

"Атмосфера и без того была накалена. В целом впечатление у присутствующих было, что фракция все больше колется на отдельные группы. Это ещё не раскол, но его зерна уже посеяны", - сообщает издание.

Как сообщали Українські Новини, депутат от фракции "Слуга народа" Шевченко выступил на московском ТВ и рассказал о российских войсках. Ранее Арахамия рассказал об императивном мандате, которого изначально не было в законопроекте №1045. 

Больше новостей о: Богдан Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Партия "Слуга народа" Дубинский

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