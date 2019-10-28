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28 октября 2019, понедельник, 18:26 506
Америка 2019-10-28T18:32:03+02:00
Українські Новини
Мужчина выиграл в лотерею в последний день лечения рака

Мужчина выиграл в лотерею в последний день лечения рака

США, Лотерея, Химиотерапия, Онкология, Джекпот
Лотерея. Фото: pixabay
Лотерея. Фото: pixabay

Американец с онкологическим заболеванием выиграл 200 000 долларов США от лотерейного билета, приобретенного по пути на его последнее лечение химиотерапией.

Ронни Фостер, который борется с раком толстой кишки, купил скретч-карту в городе Роли, штат Северная Каролина, и выиграл 5 долларов. Но второй билет принес ему весьма внушительную сумму. 

"Я увидел все эти нули и замер. Победа в этом стала моим счастливым днем", - сказал Фостер.

Мистер Фостер сказал "Образовательной лотерее Северной Каролины", что он уже счастлив, потому что ехал в местную больницу на последний курс химиотерапии. 

Выигрыш мистера Фостера после уплаты налогов составил чуть более 141 000 долларов. Отставной работник транспортного отдела говорит, что планирует использовать часть денег для оплаты медицинских счетов.

Хотя у него есть медицинская страховка, мистер Фостер сказал, что расходы на лечение рака все еще существуют. 

Как сообщали Українські Новини, в Австралии мужчина дважды сорвал куш в лотерее из-за ошибки. Ранее в Великобритании случайный житель выиграл в лотерее $207,8 млн.

 

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