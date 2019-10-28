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28 октября 2019, понедельник, 17:55 45
Происшествия 2019-10-28T17:58:01+02:00
Українські Новини
В Киеве загорелась больница скорой помощи во время операции

В Киеве загорелась больница скорой помощи во время операции

Киев, Пожар, Пожарные, Больница, ГосЧС Украины
Пожарная машина. Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Пожарная машина. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Сегодня, 28 сентбря, в киевской больнице скорой помощи на улице Братиславской загорелся кабинет над операционной, сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 13:33. На место происшествия отправили спасателей из ближайших подразделений. Пожар, охвативший площадь в 20 квадратных метров, удалось локализировать к 14:02, а в 14:32 он был полностью ликвидирован.

"Во время тушения пожара с помощью автолестницы были спасены три человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек. В ходе ликвидации пожара, на 2-м этаже (непосредственно под очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитание не выключалось, тушение пожара осуществлялось с помощью огнетушителей", - рассказали спасатели.

Всего к тушению пожара были привлечении 53 человека личного состава пожарных и 12 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, ночью, 28 сентября, в Киеве произошел взрыв на Гидропарке. Ранее на Березняках горели четыре квартиры в  высотке.

Напомним, 23 октября случился пожар в Чернобыльской зоне.

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