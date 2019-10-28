В Киеве загорелась больница скорой помощи во время операции

Сегодня, 28 сентбря, в киевской больнице скорой помощи на улице Братиславской загорелся кабинет над операционной, сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 13:33. На место происшествия отправили спасателей из ближайших подразделений. Пожар, охвативший площадь в 20 квадратных метров, удалось локализировать к 14:02, а в 14:32 он был полностью ликвидирован.

"Во время тушения пожара с помощью автолестницы были спасены три человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек. В ходе ликвидации пожара, на 2-м этаже (непосредственно под очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитание не выключалось, тушение пожара осуществлялось с помощью огнетушителей", - рассказали спасатели.

Всего к тушению пожара были привлечении 53 человека личного состава пожарных и 12 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, ночью, 28 сентября, в Киеве произошел взрыв на Гидропарке. Ранее на Березняках горели четыре квартиры в высотке.

Напомним, 23 октября случился пожар в Чернобыльской зоне.