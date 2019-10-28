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28 октября 2019, понедельник, 12:56 16
Европа 2019-10-28T12:57:29+02:00
Українські Новини
ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

Евросоюз, Великобритания, Дональд Туск, выход из Евросоюза, Brexit
Brexit. Фото: pixabay.com
Brexit. Фото: pixabay.com

Европейский Союз отложил выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в Twitter.

Он отметил, что ЕС дает согласие на так называемый трехмесячный "flextention" - то есть Великобритания сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соглашение о выходе.

"27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, 17 октября в Евросоюзе официально одобрили новое соглашение о Brexit

Ранее Евросоюз и Британия согласовали отсрочку Brexit до 31 октября. 

Кроме того, в Великобритании прошли многотысячные протесты против решения Джонсона приостановить работу парламента за несколько недель до того, как страна должна выйти из Европейского Союза. 

Больше новостей о: Евросоюз Великобритания Дональд Туск выход из Евросоюза Brexit

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