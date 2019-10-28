ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

Европейский Союз отложил выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в Twitter.

Он отметил, что ЕС дает согласие на так называемый трехмесячный "flextention" - то есть Великобритания сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соглашение о выходе.

"27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре", - написал он.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

Как сообщали Українські Новини, 17 октября в Евросоюзе официально одобрили новое соглашение о Brexit.



Ранее Евросоюз и Британия согласовали отсрочку Brexit до 31 октября.



Кроме того, в Великобритании прошли многотысячные протесты против решения Джонсона приостановить работу парламента за несколько недель до того, как страна должна выйти из Европейского Союза.