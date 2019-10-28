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28 октября 2019, понедельник, 10:21 87
Экономика 2019-10-28T10:24:30+02:00
Українські Новини
Акции Ferrexpo шестую неделю продолжают падение, за прошлую незначительно снизились

Акции Ferrexpo шестую неделю продолжают падение, за прошлую незначительно снизились

Ferrexpo, биржевые которивки, Константин Жеваго, Акции компаний

21-25 октября стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 0,03% или на 0,005 фунта стерлингов до 1,334 фунта стерлингов, таким образом стоимость акций компании снижается шестую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 21 октября стоимость акций выросла до 1,348 фунта стерлингов, а следом, 22 октября, их стоимость снизилась до 1,3 фунта стерлингов.

Также 24 октября стоимость акций снизилась до 1,293 фунтов стерлингов, при этом 25 октября их стоимость снова выросла до 1,334 фунтов стерлингов.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 29,8% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,9 фунтов стерлингов).

Как сообщали Українські Новини, Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Также 14-18 октября акции Ferrexpo упали на 6,7% до 1,33 фунта стерлингов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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