В Китае произошло мощное землетрясение, толчки вызвали панику у людей

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) в воскресенье, 27 октября. Об этом сообщает Синьхуа. Отмечается, что толчки ощущались в 1:56 понедельника по местному времени (19:56 воскресенья по киевскому времени). Как передает агентство, в результате подземного толчка и последующих афтершоков никто не пострадал. Однако толчки вызвали панику в уезде, многие жители выбежали на улицы. Местные власти поселков уезда оценивают последствия землетрясения. Землетрясение ощущалось также в городах Тяньшуй и Ланьчжоу. Как сообщали Українські Новини, ранее в Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение, пострадали более полсотни человек. Также в начале сентября мощное землетрясение произошло в Турции. В январе 2019 года в Польше из-за землетрясения погиб шахтер, еще восемь были травмированы. В марте этого года в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. В Калифорнии прошло землетрясение магнитудой в 7.1 балла. Стихия разрушила дома, вызвала пожары и повредила автодороги.