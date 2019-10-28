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  • В Китае произошло мощное землетрясение, толчки вызвали панику у людей
28 октября 2019, понедельник, 09:23 358
Азия 2019-10-28T09:23:49+02:00
Українські Новини
В Китае произошло мощное землетрясение, толчки вызвали панику у людей

В Китае произошло мощное землетрясение, толчки вызвали панику у людей

Землетрясение, Китай

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) в воскресенье, 27 октября. Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что толчки ощущались в 1:56 понедельника по местному времени (19:56 воскресенья по киевскому времени).

Как передает агентство, в результате подземного толчка и последующих афтершоков никто не пострадал. Однако толчки вызвали панику в уезде, многие жители выбежали на улицы. Местные власти поселков уезда оценивают последствия землетрясения.

Землетрясение ощущалось также в городах Тяньшуй и Ланьчжоу.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение, пострадали более полсотни человек.

Также в начале сентября мощное землетрясение произошло в Турции.

В январе 2019 года в Польше из-за землетрясения погиб шахтер, еще восемь были травмированы. В марте этого года в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

В Калифорнии прошло землетрясение магнитудой в 7.1 балла. Стихия разрушила дома, вызвала пожары и повредила автодороги. 

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