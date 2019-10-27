"Динамо" не смогло обыграть "Карпаты"

Киевская футбольная команда "Динамо" не смогла обыграть львовские "Карпаты" в матче 12-го тура чемпионата Украины. Матч закончился со счетом 1:1. Об этом сообщает "Сегодня".

Сообщается, что "Динамо" традиционно провалили первый тайм, но после замен в перерыве хозяева поля активизировались и на первых минутах второй половины игры открыли счет, отличился вышедший на замену Вербич.

Однако в концовке встречи Артем Шабанов неудачно подставил ногу после прострела с фланга и сравнял счет в матче. Футболисты "Динамо" побежали на штурм ворот соперника, но еще раз забить им не хватило времени.



Как сообщали Українські Новини, сборная Украины обыграла Португалию на Евро-2020 со счетом 2:1. В букмекерской конторе Марафон считали Португалию фаворитом данного противостояния.



Ранее на матче 9 тура чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0.



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