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27 октября 2019, воскресенье, 21:47 36
Спорт 2019-10-27T21:48:38+02:00
Українські Новини
"Динамо" не смогло обыграть "Карпаты"

"Динамо" не смогло обыграть "Карпаты"

Футбол, Динамо, Карпаты, НСК Олимпийский, Чемпионат Украины по футболу
"Динамо"-"Карпаты". Фото: FC Dynamo Kyiv

Киевская футбольная команда "Динамо" не смогла обыграть львовские "Карпаты" в матче 12-го тура чемпионата Украины. Матч закончился со счетом 1:1. Об этом сообщает "Сегодня".

Сообщается, что "Динамо" традиционно провалили первый тайм, но после замен в перерыве хозяева поля активизировались и на первых минутах второй половины игры открыли счет, отличился вышедший на замену Вербич.

Однако в концовке встречи Артем Шабанов неудачно подставил ногу после прострела с фланга и сравнял счет в матче. Футболисты "Динамо" побежали на штурм ворот соперника, но еще раз забить им не хватило времени.


Как сообщали Українські Новини, сборная Украины обыграла Португалию на Евро-2020 со счетом 2:1. В букмекерской конторе Марафон считали Португалию фаворитом данного противостояния. 

Ранее на матче 9 тура чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0.

Тем временем власть Ирана впервые с 1979 года позволила женщинам посетить футбольный матч - они присутствовали на стадионе во время поединка, в котором сборная их страны встретилась с командой из Камбоджи.

 

 

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