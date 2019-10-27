Грановский получил иммиграционную визу в Израиль, – СМИ

Бывший нардеп Александр Грановский получил иммиграционную визу, которая дает ему право на израильское гражданство. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на "Kyiv Post".

Сообщается, что 18 августа в посольстве Израиля в Киеве Грановскому была выдана виза категории "алия". Она дает ему право автоматически получить израильский паспорт.

Грановский не подтвердил и не опроверг изданию получение израильской иммиграционной визы.

"Я не нарушаю украинские законы", - написал он в сообщении.

Кроме того, он сказал, что не комментирует вопросы гражданства после того, как несколько раз отрицал получение гражданства других стран.

Источники Kyiv Post также подтвердили информацию, что в июле Государственное бюро расследований начало расследование в отношении Грановского, которого подозревают в превышении полномочий.

Сам Грановский в беседе с журналистом "УП" отказался комментировать информацию о получении иммиграционной визы, так как считает ее "заказной".

В то же время, журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что его источники подтверждают эту информацию.

"Сейчас Грановский под следствием в Украине, но находится за пределами нашей страны. Во времена Порошенко он был смотрящим за судами, СБУ и прокуратурой", - отметил Лещенко.



Как сообщали Українські Новини, Грановский выехал за границу и его не могут найти.



Ранее Грановский проиграл кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове.



Кроме того, ГБР открыло дело против Грановского по подозрению в препятствовании избранию депутатом парламента Александра Куницкого.



