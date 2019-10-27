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27 октября 2019, воскресенье, 21:15 1518
Политика 2019-10-27T21:21:13+02:00
Українські Новини
Грановский получил иммиграционную визу в Израиль, – СМИ

Грановский получил иммиграционную визу в Израиль, – СМИ

Израиль, Александр Грановский, Иммиграционная виза
Александр Грановский
Александр Грановский

Бывший нардеп Александр Грановский получил иммиграционную визу, которая дает ему право на израильское гражданство. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на "Kyiv Post".

Сообщается, что 18 августа в посольстве Израиля в Киеве Грановскому была выдана виза категории "алия". Она дает ему право автоматически получить израильский паспорт.

Грановский не подтвердил и не опроверг изданию получение израильской иммиграционной визы.

"Я не нарушаю украинские законы", - написал он в сообщении.

Кроме того, он сказал, что не комментирует вопросы гражданства после того, как несколько раз отрицал получение гражданства других стран.

Источники Kyiv Post также подтвердили информацию, что в июле Государственное бюро расследований начало расследование в отношении Грановского, которого подозревают в превышении полномочий.

Сам Грановский в беседе с журналистом "УП" отказался комментировать информацию о получении иммиграционной визы, так как считает ее "заказной".

В то же время, журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что его источники подтверждают эту информацию.

"Сейчас Грановский под следствием в Украине, но находится за пределами нашей страны. Во времена Порошенко он был смотрящим за судами, СБУ и прокуратурой", - отметил Лещенко.


Как сообщали Українські Новини, Грановский выехал за границу и его не могут найти. 

Ранее Грановский проиграл кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове. 

Кроме того, ГБР открыло дело против Грановского по подозрению в препятствовании избранию депутатом парламента Александра Куницкого. 

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