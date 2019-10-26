Защита Гладковского считает "надуманным" обвинение НАБУ в неявке на допрос

Защита бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, которого задержало НАБУ, считает безосновательным обвинение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в неявке подзащитного на допрос.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Гладковского, передают Українськi Новини.

"Новое надуманное дело против Гладковского о якобы неявке на допрос к следователю НАБУ в июле текущего года - очередное свидетельство политически мотивированного преследования", - сказал адвокат Руслан Волынец об обращении НАБУ в суд с просьбой привлечь Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов", - говорится в сообщении.

Адвокат считает это требование безосновательным, а обвинения надуманными.

"Детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и сроках о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", - пояснил он.

По его словам, июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им в мае, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупка билетов на самолет.

Указанное судебное заседание состоится 28 октября в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Как сообщали Українськi Новини, защита обжаловала арест Гладковского.

Тем временем САП просит повысить залог Гладковскому до 100 млн гривен.