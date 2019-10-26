Запорожскую АЭС "заминировал" житель Черкасской области, ему грозит шесть лет тюрьмы

Вчера, 25 октября, в полицию поступило сообщение о минировании Запорожской атомной электростанции, которое после проверки оказалось ложным. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Так, сообщается, что псевдоминера удалось вычислить. Им оказался житель одного из сел Чернобаевского района Черкасской области.

Отмечается, что по месту жительства мужчины обнаружили телефон, с которого и был совершен звонок в полицию о лжеминировании.

По данным полиции, сам злоумышленник сознался в содеянном.

Проводятся неотложные следственные действия, открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как сообщали Українські Новини, вчера, 25 октября, полиция эвакуировала 1,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове.

А в Киеве в октябре полиция поймала "минера" моста Патона, ему грозит 6 лет тюрьмы.