Сегодня ночью украинцы переведут стрелки часов назад

В ночь с 26 на 27 октября Украина перейдет на зимнее время с переводом часов на час назад.

Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад.

Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Ранее Українські Новини писали о том, как не проспать все на свете при переводе часов.

А Европарламент поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время.

Также Киевский городской совет просил Кабинет Министров оценить целесообразность перехода на летнее время и отменить его в случае нецелесообразности.

Кроме того, медики рассказали о том, как перейти на летнее время без вреда для здоровья, и дали основные совети. Так, хотя бы за неделю до перевода часов стоит перестать употреблять алкоголь, и подготавливать организм, ложась в определенное время.