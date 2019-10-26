На Донбассе боевики ранили одного бойца ВСУ, еще двое подорвались на вражеской растяжке

Вчера, 25 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики совершили 13 нарушений прекращения огня. В ходе боевых действий ранены три украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции подразделений ОС с запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов.

"Вчера, 25 октября, ранения получили три военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - говорится в сообщении.

А с начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 23 октября на Донбассе погиб украинский военный.

Также 22 октября в результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб от смертельного пулевого ранения 35-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.