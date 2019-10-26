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26 октября 2019, суббота, 09:10 21
Силовые структуры 2019-10-26T09:18:50+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили одного бойца ВСУ, еще двое подорвались на вражеской растяжке

На Донбассе боевики ранили одного бойца ВСУ, еще двое подорвались на вражеской растяжке

война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, ранен украинский военный
ООС. Фото: Минобороны
ООС. Фото: Минобороны

Вчера, 25 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики совершили 13 нарушений прекращения огня. В ходе боевых действий ранены три украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции подразделений ОС с запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов.

"Вчера, 25 октября, ранения получили три военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - говорится в сообщении.

А с начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 23 октября на Донбассе погиб украинский военный.

Также 22 октября в результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб от смертельного пулевого ранения 35-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.

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