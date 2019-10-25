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25 октября 2019, пятница, 21:49 1
Происшествия 2019-10-25T21:50:44+03:00
Українські Новини
В Португалии родился младенец "без лица"

В Португалии родился младенец "без лица"

Дети, Португалия, Больница, Роды, Младенец
Младенец. Фото: pixabay
Младенец. Фото: pixabay

Акушера в португальской больницу отстранили от работы после того, как одна из его пациенток родила младенца без носа и глаз. Об этом сообщает "BBC Украина".

Родители новорожденного по имени Родриго говорят, что врачи не предупреждали их про какое-либо физическое отклонение их будущего ребенка, несмотря на многоразовые осмотры в больнице.

Местные власти приняли решение отстранить акушера, доктора Карвальйо, от работы по обвинению в халатности.

На фоне этого дела в центре внимания оказались и другие обвинения в адрес этого врача, которые поступали от разных отцов на протяжении последних десяти лет. Сам доктор Карвальо пока не комментировал обвинения в свой адрес.

Родриго родился 7 октября в одной из больниц города Сетубал, в 40 км от Лиссабона.

За тем, как проходила беременность его мамы, наблюдал именно доктор Карвальо. Он, среди прочего, провел три ультразвуковые исследования и заверил родителей, что никаких проблем со здоровьем плода нет.

Находясь уже на шестом месяце беременности, мама Родриго прошла еще одно обследование в другой клинике. Тогда родителей предупредили о риске потенциальных отклонений, но доктор Карвальо опять же отверг эти предостережения и успокоил пару.

"Он объяснял, что иногда во время сканирования некоторые участки лица просто не видно, когда лицо прижат к животу мамы", - цитирует тетю Родриго агентство AFP.

Уже после родов родителям сообщили, что новорожденный проживет всего несколько часов. Несмотря на это, две недели спустя он еще жив - пока мальчик находится в больнице. Родители Родриго подали жалобу на доктора Карвальо в местную прокуратуру.

Как сообщали Українські Новини, в Турции родился мальчик, у которого не было полового органа. Ранее ученые заявили, что современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад.

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Фото: Kasia Blasinska
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