Самый высокий баскетболист ударился о потолок и заработал сотрясение мозга

В первом матче сезона центровой клуба NBA "Бостон Селтикс" баскетболист Тако Фолл (Tacko Fall) не смог сыграть из-за травмы головы. О причине травмы спортсмен рассказал в спортивном издании Bleacher Report. Новичок "Селтикс" с ростом 231 сантиметр сразу же стал самым высоким баскетболистом лиги. За всю историю НБА только четыре игрока были выше, чем Тако Фолл. 24-летний спортсмен сразу же запомнился своими размерами во время предсезонных матчей. Фолл рассказал, что после тренировки пошел помыть руки на базе "Бостона". Тогда он и ударился головой о потолок, получив сотрясение мозга. Баскетболист заявил, что в скором времени поправится и вновь будет играть. Как сообщали Українські Новини, в 2014 году бывший генеральный директор Microsoft приобрел один из бескетбольных клубов за два миллиарда долларов. Напомним, в Украине действует Федерация баскетбола Украины и сын Коломойского играет за баскетбольный клуб "Днепр". После одного из матчей, его отца, Игоря Коломойского, обвинили в угрозах судьям после проигрыша команды Грегори.