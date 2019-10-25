Самый высокий баскетболист ударился о потолок и заработал сотрясение мозга

Фолл рассказал, что после тренировки пошел помыть руки на базе "Бостона". Тогда он и ударился головой о потолок, получив сотрясение мозга. Баскетболист заявил, что в скором времени поправится и вновь будет играть.

Как сообщали Українські Новини, в 2014 году бывший генеральный директор Microsoft приобрел один из бескетбольных клубов за два миллиарда долларов.

Напомним, в Украине действует Федерация баскетбола Украины и сын Коломойского играет за баскетбольный клуб "Днепр". После одного из матчей, его отца, Игоря Коломойского, обвинили в угрозах судьям после проигрыша команды Грегори.