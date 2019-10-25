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  • Самый высокий баскетболист ударился о потолок и заработал сотрясение мозга
25 октября 2019, пятница, 20:57 74
Жизнь 2019-10-25T21:03:46+03:00
Українські Новини
Самый высокий баскетболист ударился о потолок и заработал сотрясение мозга

Самый высокий баскетболист ударился о потолок и заработал сотрясение мозга

США, Баскетбол, Бостон, NBA, Сотрясение
Тако Фолл. Скриншот: Youtube/CliveNBAParody
Тако Фолл. Скриншот: Youtube/CliveNBAParody

В первом матче сезона центровой клуба NBA "Бостон Селтикс"  баскетболист Тако Фолл (Tacko Fall) не смог сыграть из-за травмы головы. О причине травмы спортсмен рассказал в спортивном издании Bleacher Report.

Новичок "Селтикс" с ростом 231 сантиметр сразу же стал самым высоким баскетболистом лиги. За всю историю НБА только четыре игрока были выше, чем Тако Фолл. 24-летний спортсмен сразу же запомнился своими размерами во время предсезонных матчей.

Фолл рассказал, что после тренировки пошел помыть руки на базе "Бостона". Тогда он и ударился головой о потолок, получив сотрясение мозга. Баскетболист заявил, что в скором времени поправится и вновь будет играть.

Как сообщали Українські Новини, в 2014 году бывший генеральный директор Microsoft  приобрел один из бескетбольных клубов за два миллиарда долларов. 

Напомним, в Украине действует Федерация баскетбола Украины и сын Коломойского играет за баскетбольный клуб "Днепр". После одного из матчей, его отца, Игоря Коломойского, обвинили в угрозах судьям после проигрыша команды Грегори.

 
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