Винник назвал АТО непонятной войной

Известный украинский певец Олег Винник в интервью телеканалу СТБ заявил, что во время аннексии Россией Крыма не погиб ни один украинский военный. При этом отказался отвечать на вопрос, чей Крым, передает "Страна".

"Что касается вопроса Крыма, возможно, сегодня надо смотреть на дело. Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом, я сказал бы, не нужно. Это ничего не дает, когда ты кричишь "Наш Крым", а он – не Наш на сегодняшний день, то мы ничего не решаем", – рассказал певец.

По мнению Винника, во время оккупации Крыма Россией не умер ни один солдат.

"И если быть конкретно открытым, за Крым не погиб ни один солдат. Что дорого – Крым или Донбасс, или Украина? Почему мы делим, почему ставим акценты на какие-то вещи? Я не считаю, что Крым забрали и он дороже, чем жизни, судьбы наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли... В непонятной для меня войне, которая называется АТО. И конца пока этому нет", - считает он.







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