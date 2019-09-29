подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
29 сентября 2019, воскресенье, 14:59 1291
Политика 2019-09-29T15:01:24+03:00
Українські Новини
Винник назвал АТО непонятной войной

Винник назвал АТО непонятной войной

Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник

Известный украинский певец Олег Винник в интервью телеканалу СТБ заявил, что во время аннексии Россией Крыма не погиб ни один украинский военный. При этом отказался отвечать на вопрос, чей Крым, передает "Страна".

"Что касается вопроса Крыма, возможно, сегодня надо смотреть на дело. Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом, я сказал бы, не нужно. Это ничего не дает, когда ты кричишь "Наш Крым", а он – не Наш на сегодняшний день, то мы ничего не решаем", – рассказал певец.

По мнению Винника, во время оккупации Крыма Россией не умер ни один солдат.

"И если быть конкретно открытым, за Крым не погиб ни один солдат. Что дорого – Крым или Донбасс, или Украина? Почему мы делим, почему ставим акценты на какие-то вещи? Я не считаю, что Крым забрали и он дороже, чем жизни, судьбы наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли... В непонятной для меня войне, которая называется АТО. И конца пока этому нет", - считает он.




Как сообщали Українські Новини, Олег Винник вместе с "друзьями" Путина присоединился к флешмобу за мир.

Ранее Винник, Потап и российские гастролеры стали номинантами премии YUNA 2019.

Больше новостей о: АТО Крым Донбасс Олег Винник

Архив
Новости
Умер первый и единственный Президент Крыма Мешков 16:13
Польша хочет построить новые кладбища в Украине 15:47
В Украине сократился общий госдолг на 500 млн долларов 15:22
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершает строительство, - Мининфраструктуры 14:32
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году 08:00
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Очередной обман: в Италии туристы съели две порции спагетти и заплатили 430 евро 23:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok