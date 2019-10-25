підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
25 жовтня 2019, пʼятниця, 18:20 11
Судова влада 2019-10-25T20:00:02+03:00
Українські Новини
ДБР не розслідує справ проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол

ДБР не розслідує справ проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол

Тетяна Чорновол, Роман Труба, Андрій Портнов, ДБР, Андрій Богдан
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: 24tv.ua
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: 24tv.ua

Державне бюро розслідувань не реєструвало кримінальне провадження та не веде розслідування проти голови Офісу Президента Андрія Богдана та юриста Андрія Портнова за заявою екс-депутата Верховної Ради Тетяни Чорновол ("Народний фронт").

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

"Державне бюро розслідувань не реєструвало кримінальне провадження та не здійснює досудове розслідування щодо замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад 3 млрд гривень заступником Міністра Кабінету Міністрів України А. Богданом та керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А. Портновим у 2012 та 2013 роках", - йдеться в ньому.

Зазначається, що відповідну заяву Чорновол передала директору ДБР Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня. При цьому у заяві не викладено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

"Водночас, заявнику повідомлено, що у разі незгоди з невнесенням за її заявою відомостей до ЄРДР, вона має право звернутися до суду", - зазначили в ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Чорновол принесла на прес-конференцію директора Державного бюро розслідувань Романа Труби заяву про його ж злочині. Перед цим Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби.

Більше новин про: Тетяна Чорновол Роман Труба Андрій Портнов ДБР Андрій Богдан

Архів
Новини
Микитась вийшов з СІЗО 20:17
Група депутатів Київради просить Президента звільнити Кличка 20:17 Документ
У чернігівській школі 13 школярів заразилися гепатитом 19:58
Перестрілка в Харкові. Фото: Анна Черненко / 24 канал
Перестрілка в центрі Харкова: у поліції розкрили деталі конфлікту 18:47
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden
Маленький однофамілець Грети Тунберг: ім'ям шведської активістки назвали комаху 18:40
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дегтярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання 10:01
Американський інвестор заявив, що проти нього діють відомі рейдери під ширмою інвестиційних заяв 13:33
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok