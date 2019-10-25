ДБР не розслідує справ проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол

Державне бюро розслідувань не реєструвало кримінальне провадження та не веде розслідування проти голови Офісу Президента Андрія Богдана та юриста Андрія Портнова за заявою екс-депутата Верховної Ради Тетяни Чорновол ("Народний фронт").

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

"Державне бюро розслідувань не реєструвало кримінальне провадження та не здійснює досудове розслідування щодо замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад 3 млрд гривень заступником Міністра Кабінету Міністрів України А. Богданом та керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України А. Портновим у 2012 та 2013 роках", - йдеться в ньому.

Зазначається, що відповідну заяву Чорновол передала директору ДБР Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня. При цьому у заяві не викладено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

"Водночас, заявнику повідомлено, що у разі незгоди з невнесенням за її заявою відомостей до ЄРДР, вона має право звернутися до суду", - зазначили в ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Чорновол принесла на прес-конференцію директора Державного бюро розслідувань Романа Труби заяву про його ж злочині. Перед цим Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби.