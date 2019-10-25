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25 жовтня 2019, пʼятниця, 17:39 9
Економіка 2019-10-25T17:45:31+03:00
Українські Новини
Акції "дочки" "Газпрому" заарештовано за позовом "Нафтогазу"

Акції "дочки" "Газпрому" заарештовано за позовом "Нафтогазу"

Газпром, Нафтогаз, Нафтогаз-Газпром, суд Амстердама
"Нафтогаз". Фото: minenergo

Окружний суд Амстердама наклав арешт на акції дочірньої компанії "Газпрому" (Росія) South Stream Transport B.V. за позовом Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в той час, як НБУ заявив, що "Газпром" повинен прокачати 50 млрд куб. м газу через Україну.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"22 жовтня суд Амстедама задовольнив вимогу "Нафтогазу" про арешт із 23 жовтня 100% акцій дочірньої компанії "Газпрому" - South Stream Transport", - сказано в ньому.

"Нафтогаз" зазначає, що станом на 25 жовтня "Газпром" відмовляється виплачувати "Нафтогазу" борг у розмірі 2,56 млрд доларів і вже почав вживати заходи, метою яких є запобігання примусовому виконанню арбітражного рішення, в тому числі передачу активів, таких як акції South Stream Transport, у володіння інших суб'єктів господарювання.

"Саме тому "Нафтогаз" ініціював окремий судовий процес у суді Амстердама, де доводив неправомірність дій "Газпрому" з переміщення акцій South Stream Transport B.V. своєї дочірньої компанії. Тепер акції South Stream Transport B.V. арештовано", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" вимагає від "Нафтогазу" відкликати судові позови до укладення нового контракту на транзит російського газу через територію України.

6 липня "Нафтогаз" подав позов в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом" і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів, не рахуючи відсотків. Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" за результатами двох проваджень у Стокгольмському арбітражі збільшився на 10% до 2,8 млрд доларів.

Також "Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

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