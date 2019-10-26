Ударят морозы с мокрым снегом: погода в Украине резко изменится после выходных

На выходных, 26-27 октября, в Украине будет очень туманно, но без осадков, при этом температура воздуха составит +13...+18 градусов, а на западе страны - до +22 градусов. При этом с понедельника начнет резко холодать, а на следующих выходных придут морозы и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут с морозами и даже с мокрым снежком", - рассказала синоптик.

По ее словам, уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться, но в столице выходные будут туманными и без дождей, с температурой воздуха около +15 градусов. В дальнейшем же в Киеве также начнет холодать: в понедельник будет +12 градусов, во вторник - +10, в среду - +8, а дальше и до конца недели ночью уже появятся настоящие "минуса".

"Ждем хороших выходных, ждем отопления, надеемся, что изменение синоптической ситуации разгонит туман и даст подышать свежим во всех смыслах воздухом", - написала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, циклоны Vlad и Wilhelm схлестнулись над Европой. Тем временем синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.