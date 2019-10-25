Туманы и небольшое похолодание: какой будет погода в последнюю субботу октября

26 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+19 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +19…+21 градус. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Донецкой области до +8 градусов, днем +13…+18 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов. Как сообщали Українські Новини, длившееся почти весь октябрь бабье лето подходит к своему завершению. Ранее синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.