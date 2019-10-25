подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
ONLINE
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців

25 октября 2019, пятница, 14:45 43
Общество 2019-10-25T14:45:36+03:00
Українські Новини
Туманы и небольшое похолодание: какой будет погода в последнюю субботу октября

Туманы и небольшое похолодание: какой будет погода в последнюю субботу октября

Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Листва. Фото: pixabay
Листва. Фото: pixabay

26 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Донецкой области до +8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, длившееся почти весь октябрь бабье лето подходит к своему завершению

Ранее синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

Архив
Новости
В "М.С.Л." считают, что налоги от лотерей государство должно направить в соцсферу 15:20
Вместо импорта электроэнергии из РФ государство должно вернуть на рынок "Энергоатом", - эксперт 15:07
Харьковские активисты требуют встречи с Зеленским 15:05
Переформатирование ГАСИ станет логичным завершением реформы в отрасли, – Кудрявцев 14:48
Туманы и небольшое похолодание: какой будет погода в последнюю субботу октября 14:45
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет енергореформу, - энергетическая ассоциация 12:41
Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками 12:45
Суд назначил психологическую экспертизу Насалику 13:15
Гривна на межбанке рухнула после длительного укрепления 18:15
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
На выходных в Киеве пройдет "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинской марихуаны 08:30
"Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака", - СМИ 08:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok