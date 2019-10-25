Туманы и небольшое похолодание: какой будет погода в последнюю субботу октября

26 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Донецкой области до +8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, длившееся почти весь октябрь бабье лето подходит к своему завершению.

Ранее синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.