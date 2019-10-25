В зоне проведения ООС на ремонте поликлиник отмыли 75 млн грн: начато расследование

Служба безопасности Украины начала расследовать присвоение строительными фирмами около 75 миллионов гривен при ремонте медицинских учреждений в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что организатор сделки проживает во временно оккупированном Донецке.

Две его фирмы в течение 2017-2019 годов выиграли тендеры на проведение строительно-ремонтных работ в 7 поликлиниках на Донбассе. Общая сумма контрактов составила более 75 илн гривен.

Треть предусмотренных работ была выполнена только на "бумаге", а выделенные государством средства присвоены участниками сделки. Кроме того, исполнители не выплатили налоги на сумму 12,5 миллиона гривен.

Во время обысков в Киеве в офисах и по месту жительства руководителей фирм полиция обнаружила банковские карточки и документы, подтверждающие преступление,

На данный момент правоохранители арестовали счета фирм. Правоохранители решают вопрос об уведомление о подозрении фигурантам дела. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, министр финансов Оксана Маркарова причастна к выводу ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму из "Актив-банка" накануне его банкротства. Сама Маркарова назвала своей бизнес - ошибкой покупку банка братьев Клюевых.