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25 октября 2019, пятница, 16:59 93
Судебная власть 2019-10-25T17:04:04+03:00
Українські Новини
В зоне проведения ООС на ремонте поликлиник отмыли 75 млн грн: начато расследование

В зоне проведения ООС на ремонте поликлиник отмыли 75 млн грн: начато расследование

СБУ, Коррупция, Донбасс, ООС, зона ООС, Больницы на Донбассе, ремонт поликлиник

Служба безопасности Украины начала расследовать присвоение строительными фирмами около 75 миллионов гривен при ремонте медицинских учреждений в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что организатор сделки проживает во временно оккупированном Донецке.

Две его фирмы в течение 2017-2019 годов выиграли тендеры на проведение строительно-ремонтных работ в 7 поликлиниках на Донбассе. Общая сумма контрактов составила более 75 илн гривен.

Треть предусмотренных работ была выполнена только на "бумаге", а выделенные государством средства присвоены участниками сделки. Кроме того, исполнители не выплатили налоги на сумму 12,5 миллиона гривен.

Во время обысков в Киеве в офисах и по месту жительства руководителей фирм полиция обнаружила банковские карточки и документы, подтверждающие преступление,

На данный момент правоохранители арестовали счета фирм. Правоохранители решают вопрос об уведомление о подозрении фигурантам дела. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, министр финансов Оксана Маркарова причастна к выводу ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму из "Актив-банка" накануне его банкротства. Сама Маркарова назвала своей бизнес - ошибкой покупку банка братьев Клюевых.

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