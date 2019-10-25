Трое "слуг народа" хотят дать показания САП по делу о возможном взяточничестве

Три депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" готовы дать показания САП по делу о возможном взяточничестве в парламенте.

Об этом в эфире телеканала "1+1" 24 октября сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, передают Українськi Новини.

"За эти сутки ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это нардепы. Трое. Монобольшинства. Первая, кто обратился, – это Ольга Василевская. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала", - сказал он.

Фамилии двух других Холодницкий назвать отказался, отметив, что это тайна следствия.

Холодницкий отметил, что по состоянию на 24 октября у САП ещё нет фамилий лиц, которым можно было бы объявить подозрение.

Холодницкий предложил членам финансового комитета Рады прийти и дать объяснения в НАБУ, а также пройти там полиграф.

По словам Холодницкого, он хотел бы, чтобы это дело из плоскости шоу перешло в плоскость следствия.

Как сообщали Українськi Новини, САП открыла дело о переписке "слуги народа" Медяника.

По данным СМИ, "Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака".

Тем временем "Слуг народа" хочет собрать руководство фракции для принятия "принципиальных решений".