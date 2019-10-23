Из Херсона запустят еще один рейс в Европу

Авиакомпания Laudamotion (Австрия), 75% которой принадлежит крупнейшему лоукост-авиаперевозчику Европы компании Ryanair, намерена открыть рейс "Херсон - Вена (Австрия)" с 30 марта 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании, передают Українськi Новини.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам (вылет из Херсона в 18:15) и пятницам (вылет в 21:50).

Стоимость билетов стартует от 25,99 евро.

Ранее компания Ryanair заявила, что намерена открыть рейс из Херсона в Краков (Польша) с 21 декабря 2019 года.

Также, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, авиакомпания заинтересовалась возможностью участия в проекте по концессии одного из региональных аэропортов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 советник бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна Юрий Гусев заявил, что Ryanair намерен осуществлять рейсы из аэропорта "Херсон".

Летом 2020 года компания намерена выполнять рейсы "Харьков - Варшава (Модлин)" и "Львов - Будапешт" с частотой полетов дважды в неделю.