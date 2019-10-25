МАУ закриває рейси в Амман, Мінськ і Ригу через від'ємну рентабельність

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) має намір закрити рейси в Амман, Мінськ і Ригу з 16 листопада на період зимової навігації 2019/2020 року у зв'язку з негативною рентабельністю.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Новий розклад вводиться з 16 листопада 2019 року на весь зимовий сезон навігації IATA 2019/2020... У зв'язку з негативною рентабельністю МАУ припинить виконання рейсів у Амман, Мінськ і Ригу", - сказано в ньому.

Також буде призупинено виконання польотів за маршрутом "Київ - Пекін", а частотність польотів за маршрутом "Київ – Бангкок" знижена до 3 щотижневих рейсів.

Всі власні регулярні рейси МАУ в пункти Західної Європи будуть виконуватися в денний час з вильотом з Києва в проміжку часу 09:30-10:30 і прильотом до Києва в проміжку 17:30-18:30 за місцевим часом.

В той же час частотність польотів між Києвом і Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом і Мадридом зросте до щоденної, також двічі на день будуть виконуватися рейси в Лондон і Вільнюс.

Регулярні рейси МАУ в Каїр, Дубаї, Анкари, Ізмір, Єреван, Баку і Тегеран будуть виконуватися в нічний час з вильотом з Києва в проміжку 20:00-21:00 і прильотом до Києва в проміжку 07:30-08:45 за місцевим часом, при цьому польоти в Тель-Авів, Стамбул і Тбілісі будуть виконуватися по кілька разів на день.

На внутрішніх напрямках МАУ має намір здійснювати рейси з Києва в Одесу, Харків і Львів двічі в день, а в Дніпро, Херсон, Чернівці, Запоріжжя та Івано-Франківськ – щодня.

Крім того, у період зимової навігації кількість рейсів МАУ між Києвом і Торонто зросте з 2 до 3 на тиждень, а з 16 листопада виліт з Києва до Нью-Йорк переноситься на 11:30, приліт до Києва – на 16:20.

Рейси в США і Канаду будуть виконуватися на літаках Boeing-777.

Планується, що кількість щотижневих рейсів між Києвом і Делі збільшиться до 5 в зимовому сезоні 2019/2020, а потім і до 7 в літньому сезоні 2020, де будуть експлуатуватися літаки Boeing-767.

Наголошується, що таким чином МАУ оптимізує систему хаба в міжнародному аеропорту "Бориспіль" з урахуванням коливань попиту, транзитних потоків, прогнозів розвитку економіки України і ситуації з необхідністю обльоту території Російської Федерації.

Згідно з повідомленням, скорочення програми польотів обумовлено необхідністю оптимізації витрат авіакомпанії і повернути її в зону беззбитковості.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МАУ заявив, що розраховує вийти на прибуток 2020.

Тим часом Laudamotion має намір відкрити рейс з Херсона у Вену з 30 березня 2020 року.