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25 октября 2019, пятница, 13:00 415
Силовые структуры 2019-10-25T13:04:20+03:00
Українські Новини
Дело против снайпера Майдана: расследование остановлено

Дело против снайпера Майдана: расследование остановлено

ГПУ, Расстрелы на Майдане, Снайпер Дмитрий Хмель
Снайпер Дмитрий Хмель в суде. Фото: укрфото
Снайпер Дмитрий Хмель в суде. Фото: укрфото

Генеральная прокуратура остановила расследование уголовного производства в отношении снайпера Дмитрия Хмеля, экс-бойца спецназа "Омега" Национальной гвардии (Внутренних войск), подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, согласно им, в августе расследование дела было остановлено.

"16.08.2019 постановлением следователя в уголовном производстве, согласованным прокурором, досудебное расследование в уголовном производстве остановлено, на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины, в связи с имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. В частности, в Швейцарскую Конфедерацию направлен запрос от 12.06.2019 о международной правовой помощи", - сказано в тексте ходатайства.

На данное время выполнение указанного запроса о международной правовой помощи компетентными органами Швейцарии продолжается.

Защита Хмеля попыталась обжаловать остановку расследования, но 21 октября суд отказал ей в этом.

Подозреваемый по решению суда обязан находиться под ночным домашним арестом до 28 ноября и обязан носить электронный браслет контроля.

Как сообщали Українськi Новини, 31 октября 2018 года правоохранители задержали Хмеля, служившего снайпером в спецназе "Омега" во время Евромайдана.

Он был арестован судом и находился под стражей до 5 июня.

Хмель подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул.Институтской 20 февраля 2014 года.

Следствие установило, что 20 февраля 2014 года командующий Внутренних войск Станислав Шуляк направил на ул. Институтскую группу снайперов "Омега" в помощь спецроте "Беркут", которая расстреливала активистов Евромайдана.

Снайперы "Омеги" разместились на территории клуба Кабинета Министров.

В 11:28 20 февраля 2014 года, по данным прокуратуры, снайпер Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего Храпаченко, находившегося за баррикадой, и убил его.

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