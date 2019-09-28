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28 сентября 2019, суббота, 08:00 177
Общество 2019-09-28T08:00:02+03:00
Українські Новини
На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году

На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году

время, часы. Фото: pixabay
время, часы. Фото: pixabay

Каждый год, осенью Украина переходит на зимнее время. В 2019 году перевод часов по традициям состоится в последнее воскресенье октября , которое выпадает на 27 число. В 4 часа утра стрелки переведутся на час назад. У украинцев появится дополнительный час для сна.

Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад. Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

В сентябре 2011 года Верховная Рада, вслед за Россией и Беларусью, отменила перевод часов на зимнее время, и таким образом Украина осталась бы в летнем времени, но в октябре 2011 года Рада отменила свое решение.

Перевод времени традиционно осуществляется в выходные, ведь так большинству людей проще приспособиться к новому режиму.

Раньше Українські Новини писали, когда переводить стрелки часов и  какие страны переводят стрелки дважды в год.

Также сообщалось как помочь организму справиться со сменой режима.

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