На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году

Каждый год, осенью Украина переходит на зимнее время. В 2019 году перевод часов по традициям состоится в последнее воскресенье октября , которое выпадает на 27 число. В 4 часа утра стрелки переведутся на час назад. У украинцев появится дополнительный час для сна.

Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад. Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

В сентябре 2011 года Верховная Рада, вслед за Россией и Беларусью, отменила перевод часов на зимнее время, и таким образом Украина осталась бы в летнем времени, но в октябре 2011 года Рада отменила свое решение.

Перевод времени традиционно осуществляется в выходные, ведь так большинству людей проще приспособиться к новому режиму.

Раньше Українські Новини писали, когда переводить стрелки часов и какие страны переводят стрелки дважды в год.

Также сообщалось как помочь организму справиться со сменой режима.