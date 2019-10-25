Уже в это воскресенье Украина переведет часы на час назад

Зимнее время уже близко. Фото: pixabay

Зимнее время уже близко. Фото: pixabay

В ночь с 26 на 27 октября 2019 Украина переведет часы на час назад и перейдет на зимнее время.

Переход регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад.

Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, и таким образом Украина осталась бы в летнем времени, но в октябре 2011 года Рада отменила свое решение. Такое решение парламент принял из-за протеста жителей Западной Украины – в этой части страны при отмене перехада на зимнее время светало бы очень поздно.

Тем временем адаптироваться к новому времени без последствий помогут такие советы.