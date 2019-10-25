В Турции пострадали десять украинских туристов: автобус врезался в трактор

В Турции автобус с украинцами столкнулся с трактором Фото: Milliyet

В Турции автобус с украинцами столкнулся с трактором Фото: Milliyet

В Турции на трассе Денизли-Анталья случилось ДТП между микроавтобусом с украинскими туристами и трактором, пострадали 13 человек.

Об этом сообщает Milliyet.

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Напомним, ранее в Турции обвалился мост: люди и микроавтобус упали в воду.

Тем временем, туры в Турцию осенью подешевели в два раза: как бюджетно отдохнуть.