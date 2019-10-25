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25 октября 2019, пятница, 11:00 686
Происшествия 2019-10-25T11:01:09+03:00
Українські Новини
В Турции пострадали десять украинских туристов: автобус врезался в трактор

В Турции пострадали десять украинских туристов: автобус врезался в трактор

Турция, ДТП с автобусом, ДТП с пострадавшими, ДТП с туристами
В Турции автобус с украинцами столкнулся с трактором Фото: Milliyet
В Турции автобус с украинцами столкнулся с трактором Фото: Milliyet

В Турции на трассе Денизли-Анталья случилось ДТП между микроавтобусом с украинскими туристами и трактором, пострадали 13 человек.

Об этом сообщает Milliyet

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Напомним, ранее в Турции обвалился мост: люди и микроавтобус упали в воду.

Тем временем, туры в Турцию осенью подешевели в два раза: как бюджетно отдохнуть.

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