В Турции пострадали десять украинских туристов: автобус врезался в трактор

В Турции на трассе Денизли-Анталья случилось ДТП между микроавтобусом с украинскими туристами и трактором, пострадали 13 человек. Об этом сообщает Milliyet. "В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное. Напомним, ранее в Турции обвалился мост: люди и микроавтобус упали в воду. Тем временем, туры в Турцию осенью подешевели в два раза: как бюджетно отдохнуть.