У Туреччині постраждали десять українських туристів: автобус врізався в трактор

У Туреччині на трасі Денізлі-Анталія сталася ДТП між мікроавтобусом з українськими туристами і трактором, постраждали 13 людей. Про це повідомляє Milliyet. "Внаслідок зіткнення мікроавтобуса і трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід і 10 українських туристів", - йдеться в повідомленні. Уточнюється, що внаслідок зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в огорожу. Постраждалим була надана перша медична допомога і відправлені до лікарні міста Аджипаям. За попередніми даними, стан постраждалих задовільний. Нагадаємо, раніше в Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду. Тим часом, тури в Туреччину восени подешевшали в два рази: як бюджетно відпочити.