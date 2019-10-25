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  • У Туреччині постраждали десять українських туристів: автобус врізався в трактор
25 жовтня 2019, пʼятниця, 11:00 24
Події 2019-10-25T12:30:03+03:00
Українські Новини
У Туреччині постраждали десять українських туристів: автобус врізався в трактор

У Туреччині постраждали десять українських туристів: автобус врізався в трактор

ДТП, Туреччина, ДТП з постраждалими, ДТП з автобусом
У Туреччині автобус з українцями зіткнувся з трактором Фото: Milliyet
У Туреччині автобус з українцями зіткнувся з трактором Фото: Milliyet

У Туреччині на трасі Денізлі-Анталія сталася ДТП між мікроавтобусом з українськими туристами і трактором, постраждали 13 людей.

Про це повідомляє Milliyet.

"Внаслідок зіткнення мікроавтобуса і трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід і 10 українських туристів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в огорожу.

Постраждалим була надана перша медична допомога і відправлені до лікарні міста Аджипаям. За попередніми даними, стан постраждалих задовільний.

Нагадаємо, раніше в Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду.

Тим часом, тури в Туреччину восени подешевшали в два рази: як бюджетно відпочити.

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