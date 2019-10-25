У Туреччині постраждали десять українських туристів: автобус врізався в трактор

У Туреччині автобус з українцями зіткнувся з трактором Фото: Milliyet

У Туреччині автобус з українцями зіткнувся з трактором Фото: Milliyet

У Туреччині на трасі Денізлі-Анталія сталася ДТП між мікроавтобусом з українськими туристами і трактором, постраждали 13 людей.

Про це повідомляє Milliyet.

"Внаслідок зіткнення мікроавтобуса і трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід і 10 українських туристів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в огорожу.

Постраждалим була надана перша медична допомога і відправлені до лікарні міста Аджипаям. За попередніми даними, стан постраждалих задовільний.

Нагадаємо, раніше в Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду.

Тим часом, тури в Туреччину восени подешевшали в два рази: як бюджетно відпочити.