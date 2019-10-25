"Ощадбанк" выиграл у РФ суд на $1,3 млрд по убыткам за аннексию Крыма

Парижский Апелляционный суд отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения по делу Государственного Ощадного банка.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"22 октября 2019 Парижским Апелляционным судом было принято решение в пользу Ощадбанка, которым отклонена попытка Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018 в пользу Ощадбанка. Согласно указанному решению арбитража, было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной Республики Крым", - говорится в нем.

Суд огласил свое решение по результатам заседания 8 октября 2019. Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может принести ей вред. Российская Федерация в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом.

Тем самым, фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение.

Апелляционным судом указано, что риск того, что права Российской Федерации будут поставлены под угрозу в результате попытки принудительного исполнения судебных решений в отношении тех ее активов, которые пользуются иммунитетом от принудительного исполнения, о котором в своем заявлении отмечала Российская Федерация, не является достаточным основанием для приостановления принудительного выполнения.

Вопрос принудительного исполнения, в том числе за счет активов, которые могли бы пользоваться иммунитетом, является делом исключительно местных судов в каждой отдельной юрисдикции.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания компенсации с России на сумму 1,3 млрд долларов. Ранее Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации 1,3 млрд долларов компенсации убытков из-за аннексии Крыма. Тем временем, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело Украины против России касательно аннексии Крыма. Слушания начались в среду, 11 сентября, в Большой палате Евросуда.