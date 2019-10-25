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25 октября 2019, пятница, 09:19 355
Силовые структуры 2019-10-25T09:19:10+03:00
Українські Новини
Боевики стреляли из БМП, гранатометов и пулеметов: на Донбассе ранен воин ВСУ

Боевики стреляли из БМП, гранатометов и пулеметов: на Донбассе ранен воин ВСУ

Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook

Боевики 25 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 24 октября, один украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов у Марьинки, Талаковки, Богдановки, Верхнеторецкого, Славного, Авдеевки и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 обстрелов: 5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения), а также противники стреляли у Зайцево, Луганского, Троицкого и Крымского.

За минувшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.

Как сообщали Українськi Новини, 23 октября боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, погиб Нацгравдеец.

22 октября, в результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб от смертельного пулевого ранения 35-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.

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