Боевики стреляли из БМП, гранатометов и пулеметов: на Донбассе ранен воин ВСУ

Боевики 25 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 24 октября, один украинский военнослужащий ранен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов у Марьинки, Талаковки, Богдановки, Верхнеторецкого, Славного, Авдеевки и Широкино. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 обстрелов: 5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения), а также противники стреляли у Зайцево, Луганского, Троицкого и Крымского. За минувшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Как сообщали Українськi Новини, 23 октября боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, погиб Нацгравдеец. 22 октября, в результате боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил погиб от смертельного пулевого ранения 35-летний сержант 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.