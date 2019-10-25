Бородянский назвал Коломойского хамом за то, что тот обозвал его подонком

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отреагировал на то, что Коломойский, комментируя извинения Бородянского перед ексголовою Национального банка Валерией Гонтаревой за действия хора Веревки, назвал министра "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой".

В частности, в интервью Радио Свобода он назвал "хамством" выпады бизнесмена Игоря Коломойского в свой адрес.

"Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди ", - сказал Бородянский в эфире программы" Субботнее интервью ".

Он считает, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".

Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой.

"Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым ", - отметил министр.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора им. Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома. За это Коломойский, в свою очередь, назвал его "подонком".