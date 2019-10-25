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  • Бородянский назвал Коломойского хамом за то, что тот обозвал его подонком
25 октября 2019, пятница, 08:21 1373
Политика 2019-10-25T08:27:24+03:00
Українські Новини
Бородянский назвал Коломойского хамом за то, что тот обозвал его подонком

Бородянский назвал Коломойского хамом за то, что тот обозвал его подонком

Валерия Гонтарева, Скандал, Игорь Коломойский, Владимир Бородянский, Хор Веревки

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отреагировал на то, что Коломойский, комментируя извинения Бородянского перед ексголовою Национального банка Валерией Гонтаревой за действия хора Веревки, назвал министра "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой".

В частности, в интервью Радио Свобода он назвал "хамством" выпады бизнесмена Игоря Коломойского в свой адрес.

"Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди ", - сказал Бородянский в эфире программы" Субботнее интервью ".

Он считает, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".

Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой.

"Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым ", - отметил министр.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора им. Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома. За это Коломойский, в свою очередь, назвал его "подонком".

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